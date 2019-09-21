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جمهور أحمد عز يتغزل بوسامته في أحدث صوره

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متابعة بتجــــــــــــرد: شارك الفنان المصري أحمد عز جمهوره، بصورة جديدة له عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر أحمد عز في الصورة باطلالة مميزة، و”لوك” شبابي أنيق، فارتدى جاكيت من اللون الأبيض وتي شيرت من اللون البيج.

 وتلقى أحمد عز سيلًا من التعليقات على الصورة، حيث أثنى محبوه على وسامته الدّائمة.

يذكر أن احدث أعمال أحمد عز الفنية، هو فيلم “ولاد رزق 2” الذي يعرض حاليًا في صالات السينما بمصر ويحقق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر.

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