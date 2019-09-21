متابعة بتجــــــــــــرد: اعلنت أسرة السائق الأميركي-الإكوادوري خوان مانويل كوريا إنه استفاق من الغيبوبة ولكنه ليس في حالة وعي تامة بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصابته في حادث خطير أسفر عن وفاة السائق الفرنسي أنطوان أوبير في سلسلة سباقات فورمولا 2 للسيارات.
وذكرت الأسرة في بيان الليلة الماضية “إنها خطوة كبيرة في الطريق الصحيح” لكنها أشارت إلى أن كوريا (20 عاما) لا يزال في سباق مع الزمن، ويتطلب الأمر الخضوع لجراحة كبيرة وسيبقى في غرفة العناية الفائقة.
وأصيب كوريا في العمود الفقري وبكسور في الساقين بعد الحادث المرعب الشهر الماضي في حلبة سبا-فرانكورشان قبل جائزة بلجيكا الكبرى في فورمولا 1 ثم نقل إلى مستشفى في بريطانيا.
وتوفي أوبير (22 عاما) بعد أن اصطدمت به سيارة كوريا على سرعة عالية في اللفة الثانية من السباق بعد أن خرج بالفعل من مسار الحلبة متجها نحو الحواجز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادث وفاة أوبير المرعب.. ماذا في تطورات حال زميله كوريا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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