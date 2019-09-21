سيلين ديون تعود إلى الصدارة بعد سنوات من الغياب

متابعة بتجــــــــــرد: بدأت النجمة العالمية سيلين ديون تحصد نجاح أولى الأغاني التي أطلقتها من ألبومها الجديد Courage والمنتظر إصداره في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وعادت سيلين ديون إلى الصدارة بعد سنوات من الغياب عن طرح ألبومات جديدة، حيث احتلّت أغنية Lying Down المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الأكثر تحميلًا حول العالم، في حين تبعتها في مراتب متقدّمة أيضًا أغنيتي Courage وImperfections.
ويعتبر ألبوم Courage الذي انشغل سيلين ديون بالعمل عليه طيلة الفترة الماضية، الأوّل لها بعد وفاة زوجها ومدير أعمالها السوري الاصل رينيه انجيليل.
لمشاهدة فيديو Lying Down:
لمشاهدة فيديو Courage:
لمشاهدة فيديو Imperfections:
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