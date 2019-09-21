جنيفر لوبيز "مفاجأة" عرض أزياء في ميلانو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأت المغنية والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز، الجمعة، الحضور في اليوم الـ4 من أسبوع ميلانو للموضة في إيطاليا، بمرورها على منصة العرض بختام مجموعة دار "فرساتشي" للأزياء.

وبقيت مشاركة لوبيز (50 عاماً) سراً حتى نهاية العرض ما زاد من عنصر المفاجأة.

وتمايلت جنيفر لوبيز على المنصة فيما وقف الحضور في أجواء حماسية عند مرورها مرتدية تصميماً شبيهاً جداً بفستان "جانجل دريس" المصنوع من قماش الحرير الأخضر الذي ارتدته عام 2000 في حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية.

وشهد العرض أجواء احتفالية وارتدت العارضات ومن بينهن جيجي وبيلا حديد وكايا جربر ملابس تذكر بمطلع الألفية من فساتين قصيرة سوداء وإكسسوارات ذهبية.