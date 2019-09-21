فن ومشاهير

الأمير هاري وزوجته ميغان يحضران زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو

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Sep 21, 2019

حضر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو وقطب النفط الأميركي مايكل هيس وذلك يوم أمس الجمعة في فيلا إيطالية تعود إلى القرن السابع عشر تطل على مدينة روما.

وانضم الأمير هاري وزوجته إلى عدد كبير من المشاهير أتوا من مختلف انحاء العالم لحضور حفل الزفاف منهم: إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، المغنية كاتي بيري، وحبيبها أورلاندو بلوم، مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني جيمس كوردن، والأميرتين البريطانيتين يوجيني، وبياتريس.

وينسب لـ “نونو” تعريف الأمير هاري بـ ميغان ماركل عام 2016.

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