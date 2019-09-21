ميغان ميركل تحضر زفاف صديقتها ذات الأصول العربية بإطلالةٍ تجاوز ثمنها الـ 13 ألف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصلت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، بإطلالةٍ باهظةٍ ولافتةٍ للأنظار بصحبة زوجها الأمير هاري لحضور حفل زفاف صديقتهما مصممة الأزياء ميشا نونو، 31 عامًا، وهي من أصولٍ عربية؛ إذ إنَّ والدها رجل أعمال عراقي ووالدتها إنجليزية، على السيد هيس، 33 عامًا، الذي يعمل في مجال النفط.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أنَّ ميغان ارتدت فستانًا أسودَ بأكمامٍ شفافةٍ منتفخةٍ من طراز "فالنتينو" تبلغُ قيمته 13.500 دولار، لحضور حفل زفاف صديقتها المقربة لها ولزوجها الأمير هاري والتي يُقال إنّها كانت السبب في لقائهما وتعارفهما. وارتدت ميغان ايضًا أقراطًا ذهبيةً أنيقة، وظهر الأمير هاري ببدلةٍ سوداء رسمية، وتعالت الهتافات بمجرد ظهور الزوجين معًا ودخولهما حفل الزفاف.

كما حضر حفل الزفاف الأميرة أوجيني، والأميرة بياتريس، وإيفانكا ترامب وزوجها جارد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والممثل جيمس كوردن، والمغنية الأمريكية كاتي بيري وخطيبها الممثل أورلاندو بلوم.

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وأقيم حفل الزفاف في فيلا أوريليا التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، ويعدُّ هذا أول زواجٍ لهيس ولكنه الثاني بالنسبة لميشا؛ فقد كانت متزوجةً من رجلِ الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس.

ومما لفت الأنظار ايضًا خلال حفل الزفاف هو التاج الماسي المزيّن بأزهارٍ صغيرةٍ من الذهب واللؤلؤ الذي ارتدته الأميرة بياتريس، وثوب إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي؛ إذ تألقت بفستانٍ باللون الخوخي وبدت كالأميرات.