أصالة نصري تتعرض للسخرية بسبب فستانها الأخضر.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة أصالة نصري لموجة من الانتقادات الواسعة التي طالت فستانها الأخضر الذي ظهرت به مؤخرًا في حفلتها في منطقة تبوك شمال السعودية.
وتهكم الكثيرون على تصميم الفستان وشكلها من الأعلى؛ ما جعلها لا تستطيع المشي بالشكل الصحيح، كما أن التصميم واللون كانا مثار الجدل.
وأشاد الكثيرون بالفستان الأبيض الذي ظهرت به أصالة في حفل سوق عكاظ الشهر الماضي، وحظيت إطلالتها حينها بإعجاب الكثيرين.
وكان حفل أصالة قد ضم كلًا من أصيل أبو بكر وعبدالله الرويشد، وذلك ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89، وقدمت خلال وصلتها الغنائية التي استمرت ساعة فقط مجموعة من أعمالها الخالدة الكلاسيكية والسريعة وسط تفاعل الجماهير، التي صفقت كثيرًا تفاعلًا مع العديد من الأعمال التي قدمتها.
يشار إلى أن أصالة قد دخلت مؤخرًا في حرب كلامية مع غريمتها الفنانة أحلام، امتد الخلاف إلى تبادل التصاريح الإعلامية، والسب والشتم بين الجماهير.
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