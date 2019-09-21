زهرة عرفات: لهذا السبب كشفت عن محاولاتي في الانتحار.. وسأستمر في الغياب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة البحرينية زهرة عرفات، السبب وراء إعلانها أنها حاولت الانتحار في الماضي 3 مرات، مؤكدةً أنها قصدت التحذير ووجهته للأهالي بشكل خاص.

وأشارت زهرة عرفات، في تصريحات صحفية إلى أن محاولات انتحارها كانت في فترة مراهقتها، مؤكدةً أنها عندما تتجادل مع أحد من أبنائها ويذهب إلى غرفته ويغلقها عليه، تخاف من تكرار مأساة انتحارها.

وأكدت الفنانة البحرينية: "نعيش عصر الجهل بقيمة الفنان وبورصة النجوم، البعض حوّل الفن إلى سلعة، متغاضين القيمة الفنية فيما يقدمه الفنان طالما كانت الأجور مرتفعة".

وشددّت على أنها لا تُجامل أحدًا من الوسط الفني على حساب مشوارها ورصيدها الفني لدى الجمهور، مؤكدةً أن كل الأدوار التي اعتذرت عنها وقدمها غيرها من الفنانين لم تترك علامة عند الجمهور، واستشهدت بأن المُشاهد لا ينسى الفنان الصادق.

ووصفت علاقتها مع "السوشال ميديا"، بالجيدة، رافضةً ما يُطرح عبر المنصات الاجتماعية من كذب وتدليس للمعنى والكلمة، منوهةً أنها ليست محل نقد لما يدور في "السوشال ميديا" إلا أن ما يحدث مع زملائها أمر يحزنها.

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وبشأن طول فترة غيابها، قالت: "سأستمر في الغياب حتى أجد العمل الذي يخدمني ويعزز من تاريخي الفني؛ لأنني دائمًا أبحث عما يميزني".

واستطردت قائلةً إنها تلقت عروضًا فنية ورفضتها؛ لأنها لا تتناسب معها، فما عُرض عليها كان دورًا للمرأة الضعيفة والمنكسرة أو الأم لثلاثة أبناء، وهناك أدوار أخرى لم يتم الاتفاق فيها؛ إذ يتم الاختلاف على القيمة المادية أو وضع الاسم في التتر، وبالتالي تعتذر.

يُذكر أن زهرة عرفات قدمت المسرحية الكوميدية "صلبوخ وعائلته الكريمة" على مسرح المدينة في حديقة القرم الطبيعية ضمن فعاليات مهرجان مسقط 2019.