كورتني كارداشيان برفقة يونس بينجما..هل عادت المياه إلى مجاريها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت نجمة تلفزيون الواقع، كورتني كارداشيان، 40 عامًا، انفصلت عن حبيبها العارض الجزائري يونس بينجما، 26 عامًا، في آب/أغسطس من العام الماضي.

واتخذت كورتني حينها قرار الانفصال عن يونس، بعد خيانته لها ورصْد العدسات لهُ برفقةِ شابةٍ أخرى في أكثر من مناسبة، الأمر الذي أغضبها وسرعان ما قطعت علاقتها به.

إلا أنّه وعلى ما يبدو أنَّ المياه عادت إلى مجاريها؛ إذ رصدت عدسات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كورتني ويونس متشابكي الأيدي ويتنزهان في أحد شوارع لوس أنجلوس.

وذكرت الصحيفة أنَّ يونس اصطحب كورتني من منزلها في مدينة " كالاباساس"، واستمتعا بموعدِ غداءٍ إيطالي، قبل الذهاب إلى معرضٍ فني معاصر يدعى Blum & Poe.

وظهر الثنائي بإطلالةٍ كاجوال، وكانت كورتني لافتةً للأنظار بإطلالةٍ مثيرة اعتمدت على فستان تيشيرت قصير باللون الأخضر الداكن، كشف عن رشاقتها، وأكملت إطلالاتها بنظاراتٍ كلاسيكيةٍ وسنيكرز أبيض.

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بينما ارتدى يونس تيشيرتًا أبيض نسقّه مع بنطلونٍ باللون البنفسجي الغامق، وأكمل إطلالته بقبعةِ دلو ونظاراتٍ كبيرة، بالإضافة إلى سنيكرز.

وبدا الحبيبان في غاية السعادة، بعد لم شملهما عقب انفصالٍ دام عامًا، والذي ذكرت بعض التقارير أنّه جاء بقرارٍ من كورتني نتيجة خيانة يونس، في حين ذكرت تقارير أخرى أنَّ سبب الانفصال كان زيادة المسافات بينهما.

وعلى الرغم من نفي يونس آنذاك أنّه على علاقةٍ بسيدةٍ أخرى، رصدته العدسات في المكسيك وهو يعانق عارضة تدعى "جوردن اوزونا"، التي سبق وكانت على علاقة بجاستن بيبر وتايغا.

ويأتي لم شمل كورتني ويونس، بعدما واجهت نجمة تلفزيون الواقع أوقاتًا عصيبة خلال هذا العام، خاصة عندما ساءت حالتها النفسية بسبب بلوغها الـ 40 من عمرها، الأمر الذي أصابها بقلقٍ شديد، حتى أنّها كانت تبكي معظم الوقت.

كما تأتي عودة كورتني ليونس، بعدما قضت عدةَ إجازات عائلية برفقة أطفالها الـ 3 وحبيبها السابق سكوت ديسيك، وحبيبته الجديدة صوفيا ريتشي.