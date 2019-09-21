شكرا لقرائتكم حوار النكهات.. المطبخ الياباني "يتكلم فرنسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يعد حاجز اللغة أو البعد الجغرافي عائقا في وجه الطهاة الفرنسيين، إذ أصبح البعض منهم يحضر وجبات يابانية بلمسة فرنسية. فالشيف Guy Savoy الحائز على ميداليات عدة في مجال الطهي فرنسيا وعالميا، افتتح مؤخرا مطعمه الجديد على ضفاف نهر السين ليقدم طبق الـRamen الياباني لكن بنكهة فرنسية.

ويرى الشيف أن كل سكان بلد حول العالم يميل إلى مذاق يتميز عن غيره، فاليابانيون يفضلون طبق الـRamen مالح نسبيا أما الفرنسيون فيفضلونه أكثر حموضة.

Advertisements

ويعتبر الشيف Guy Savoy انطلاقته في عالم الطبخ الياباني طريقة للحوار بين الشعوب من خلال مكونات الأطباق، فالمطبخ الفرنسي غني بنكهاته والياباني غني بمكوناته الغريبة على الأوروبيين.

وفي حديث خص به "العربية.نت"، قال الشيف Savoy إنه يطمح لإنجاز أطباق فرنسية وعربية في آن خلال العام المقبل، مضيفا: "أن المنطقة العربية غنية بالخضار الطازجة واللحوم العضوية التي غالبا ما نجدها في منطقة الخليج العربي كلحم الغزال".

يذكر أن ديكور المطعم الفرنسي الياباني صمم ليحاكي زبائن بحبون الأطباق العالمية. فمهندس الديكور Fabric Hyber الذي صمم الكثير من المطاعم الهامة في فرنسا هو وراء تصميم SUPU RAMEN