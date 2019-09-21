ابتهال الصريطي عن "لما بنتولد": "تعاوني مع والدي كان فكرة تراودني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة ابتهال الصريطي أنها تتعاون للمرة الأولى مع المخرج تامرعزت، من خلال فيلمها السينمائي الجديد "لما بنتولد"، الذي يشارك في الدورة الثالثة بمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت ابتهال، لمصراوي، إن المخرج تامرعزت، شخصية محترفة وحساس جدًا تجاه وضع الممثل في الدور بالعمل، وكان التعامل معه على أعلى مستوى خلال مراحل التصوير، وأضاف لي الكثير خلال جلسات التحضير في الورش التي عقدت قبل تصوير الفيلم.

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وعن ظهور والدها الفنان سامح الصريطي كضيف شرف بالفيلم قالت: "لم تجمعني بوالدي أي مشاهد خلال أحداث الفيلم، ولكن اجتمعنا معًا في لوكيشن التصوير، وكانت حاجة حلوة بالنسبالي، وكنت بفكر فيها من فترة، إننا نكون في لوكيشن واحد بعمل، ومشاركته بالفيلم يمثل ثقل وإضافة كبيرة، لمدى خبرته الكبيرة في التمثيل، وفخورة به كوالدي وكممثل".

فيلم "لما بنتولد" يتناول قصة ثلاث شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.

يشارك في بطولة العمل كل من عمرو عابد، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن، والفيلم من إخراج تامرعزت، وتأليف الراحلة نادين شمس.​