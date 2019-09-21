أحمد خالد موسى: "تخلصنا من جملة أنا مابدخلش أفلام عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال المخرج أحمد خالد موسى إن صناع السينما يجتهدون لتقديم أعمال تليق بمستوى الجمهور الذي يقارن طول الوقت السينما المصرية بباقي الأفلام العالمية، مؤكدًا أن إيرادات الأفلام تؤكد أن الجمهور راضٍ عما يُقدم في دور العرض.

وأضاف "موسى"، لـ"الخليج 365"، أن السينما في طريقها الصحيح، وهو ما أثبتته المواسم الماضية من خلال الحالة التي خُلقت في دور العرض من أعمال تُجارية ضخمة مثل "هروب اضطراري، حرب كرموز، كازابلانكا، الممر، ولاد رزق، تراب الماس، الفيل الأزرق، الخلية"، فضلًا عن العديد من الأفلام الكوميدية مثل "البدلة، الكويسيين"، موضحًا: " مش عايز أنسى حد لكن هناك أفلام كثيرة حققت نجاحًا في الفترة الأخيرة".

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وعما إذا كان صُناع السينما المصرية يسعون لمنافسة أفلام هوليوود، قال خالد موسى: "بالطبع لا.. لكننا نجتهد والأمر بعيد كل البعد عن الصناعة الهوليوودية، وميزانيتنا لا تقترب منها حتى، لكن ما يهم أننا نخطو خطوات إلى الأمام وحتى نصل إليهم لا بد أن نواصل في الطريق ذاته، وهو الأمر الذي يتحقق سنويًا، حتى نقترب ونكون في مكانة أفضل، وفي كل الأحوال سيكون ذلك أفضل من أن نظل مكاننا أو نتراجع".

وأضاف: "إيرادات الأفلام حاليًا اقتربت من 100 مليون ووارد جدًا أن نصل لـ200 مليون، الناس مش عارفة إنه مش تقصير من حد إنما لما فيلم يجيب إيرادات 50 مليون فأكيد تكلفته مش هتتخطى الـ35 مليون، إنما لما فيلم يجيب 100 مليون هنقدر نعمل فيلم بـ85 مليون، لذا فإيرادات السينما تصب في مصلحة الصناعة وتدفعنا خطوات للأمام، لتقديم أفضل شئ للجمهور".

واختتم خالد موسى حديثه قائلا: "المنافسة المتواجدة حاليًا تعلي سقف الصناعة وتدفع الجمهور للعودة لدخول السينما من جديد، والحمد الله بدأنا نتخلص من مقولة أنا مبدخلش أفلام عربي، حاليًا الناس بتدخل أفلام عربي عادي وبتخرج منبهرة والإيرادات أكبر دليل".