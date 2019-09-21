بالفيديو: شيماء علي تعترف بمرضها وتتخذ هذا الإجراء الطبي في الحال

كشفت الفنانة شيماء علي أنها سوف تجري فحوص طبية شاملة، من أجل معرفة سبب ما ألم بها، خاصة وأنها تشعر في الفترة الأخيرة أن حالتها المزاجية غير مستقرة.

وقالت شيماء علي أنها تعاني من الأساس من نقص فيتامين D، لهذا فهي تشك بشكل كبير أن هذا النقص مازالت تعاني منه حتى الآن، لهذا أصبحت عصبية مؤخراً، معلنة ندمها عن توقفها عن أخذ الدواء بلا داعي.

وأضافت شيماء علي أن علاج نقص فيتامين D كان تناول قرص من الدواء أسبوعياً، إلا أنها توقفت عن أخذه مؤكدة أن عليها مراجعة الطبيب من جديد وإجراء الفحوص اللازمة، لأنها أصبحت تفقد أعصابها سريعاً مؤخراً.

هذه ليست المرة الأولى، التي تكشف فيها شيماء علي عن مرضها، فقد سبق الشهر الماضي استعرضت لمتابعيها على سناب شات الحروق التي تعاني منها في إجازتها الصيفية.

وكانت شيماء علي أصيبت بحروق في اليد والوجه، أثناء تحضيرها للبان كيك، مشيرة إلى أنها وضعت كمية كبيرة من الزيت، على الرغم من أنها تعرف معلومة أن إعداد هذه الحلوى تحديداً لا يحتاج لوضع زيت غزير، ولكن للأسف سقطت منها سهواً هذه المعلومة وقت التنفيذ.