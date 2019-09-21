انطلق أمس حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وضم الحفل عدد كبير من الفنانين وصناع السينما والإعلام المصريين والعرب، إلى جانب بعض نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الناشط الكويتي يعقوب بوشهري.
التقى بوشهري بالفنانة المصرية ياسمين صبري، في حفل افتتاح مهرجان الجونة أمس، عن طريق الصدفة، حيث أوضحت صبري ذلك خلال أحد الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “أنا مش مصدقة إن أنا شوفته والله، قولت له بوشهري إيه اللي جابك هنا، إنت منورنا في مصر وشوفته كده معدي قولت له تعالى رايح فين؟”، وأضافت ياسمين مازحة “أتاريه ناطط السور”.
وجاءت أسباب الشائعات بعد أن صور يعقوب فيديو يجمعه مع ياسمين صبري وهما في أحد محلات المجوهرات العالمية، ويشتريان سوياً منها.
وقد نفى الأمر بوشهري في فيديو لاقى تفاعلًا وانتشارًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صرح فيه أن كل ما يربطهما سويًا هو العمل، الذي انتهى بمجرد الانتهاء من تصوير إعلان لصالح إحدى ماركات المجوهرات العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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