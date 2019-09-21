بالفيديو: بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري في الجونة

انطلق أمس حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وضم الحفل عدد كبير من الفنانين وصناع السينما ‏والإعلام المصريين والعرب، إلى جانب بعض نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الناشط الكويتي يعقوب بوشهري.‏

التقى بوشهري بالفنانة المصرية ياسمين صبري، في حفل افتتاح مهرجان الجونة أمس، عن طريق الصدفة، حيث أوضحت ‏صبري ذلك خلال أحد الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “أنا مش مصدقة إن أنا شوفته والله، ‏قولت له بوشهري إيه اللي جابك هنا، إنت منورنا في مصر وشوفته كده معدي قولت له تعالى رايح فين؟”، وأضافت ياسمين ‏مازحة “أتاريه ناطط السور”.‏

وجاءت أسباب الشائعات بعد أن صور يعقوب فيديو يجمعه مع ياسمين صبري وهما في أحد محلات المجوهرات العالمية، ويشتريان سوياً منها.

وقد نفى الأمر بوشهري في فيديو ‏لاقى تفاعلًا وانتشارًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صرح فيه أن كل ما يربطهما سويًا هو العمل، الذي انتهى ‏بمجرد الانتهاء من تصوير إعلان لصالح إحدى ماركات المجوهرات العالمية.‏