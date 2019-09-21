الفنان السعودي علي المدفع في المستشفى بعد تعرضه إلى وعكة صحية

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السعودي علي المدفع اثناء رقوده على السرير في احد المستشفيات. وتعاطف معه الكثير من المتابعين على الحسابات التي استعادت الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، معبرين عن دعمهم الكبير له ومتمنين له الشفاء العاجل.

ويشار إلى أن لدى الفنان مسيرة حافلة حيث شارك في عدد كبير من الأعمال أبرزها مسلسل “طاش ما طاش” بأجزائه كافة. ويذكر أن مسيرته الفنية انطلقت في سبعينات القرن الماضي، وكان “الضيف الغريب” عمله الأول. ولديه أسرة تتكون من 4 أبناء هم باسم وعمر وزياد وطارق. ويرأس الأخير الفرقة الشعبية التي أسسها باسم “فرقة طارق للكتاتيب والألعاب الشعبية”.