بالصور.. تكريم لبنى عبدالعزيز وحلمي بكر ووليد يوسف ضيوف مهرجان "هارموني٢"

أقيم مهرجان "هارموني" التي ترأسه الإعلامية عبير حلمي في موسمه الثاني داخل الكنيسة الكاتدرائية، في احتفالية كبيرة مساء أمس.

وقامت عبير حلمي، بتكريم كلا من النجمة الكبيرة لبني عبدالعزيز والموسيقار الكبير حلمي بكر والكاتب والسيناريست وليد يوسف والكاتب الصحفي موسي صبري ضيوف شرف علي المهرجان والفنان هاني محروس والمخرج أحمد خضر والمخرج نبيل الجوهري

والفنان عاصم سامي والفنان ماهر لبيب.

بالإضافة إلى الإعلامية هدي إبراهيم ونائب البرلمان أيمن منصور والنائب جون طلعت والنائب محمد الكومي وسفير النوايا الحسنة الدكتورة كورين ملاك والمستشار العسكري لجامعة الدول العربية اللواء محمود خليفة وبعض والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد وبعض الشخصيات

الدينية والسياسية وأعضاء مجلس الشعب.

ويذكر أن مهرجان "هرموني" هو مهرجان فني ثقافي للمواهب الصوتية علي مستوي مصر والوطن العربي متخصص في مجال الترانيم والألحان القبطية بأختيار لجان متخصصة في مجال الموسيقي والألحان، وقد شارك في مسابقة المهرجان ٢٦٠ فردا صوليست و١٣ كورال وتم تصفيتهم إلي أفضل عشرة وعرض أصواتهم علي جميع الضيوف في المهرجان يوم الجمعة علي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية .بمصاحبة فريق الكورال الدكتور/مجدي وليم.

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