فتاة تتعدى بالضرب على شرطي في الكويت

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - نشرت صحيفة ” الراي الكويتية ” واقعة تعدي فتاة كانت تقود مركبة ويرافقها صديقها بالتعدي بالضرب على شرطي كويتي . وتعود أحداث الواقعة عند رؤية الشرطي للفتاة أثناء قيادتها لسيارة برفقة صديقها ويبدو عليهما إنهما في حالة غير طبيعية . مما دفع الشرطي إلى متابعتهما حتى وصلا إلى شارع جمال عبد النصر واستوقفهما . فنزلا من السيارة واعتديا عليه بالضرب قبل أن يعودا إلى السيارة مرة أخرى ويتعمدا الاصطدام بالدورية عدة مرات .. مما دفع الشرطي إلى طلب مساندة فورية . وتم ضبط سكينا وسيفا ومواد مخدرة بحوزتهما .

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