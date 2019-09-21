كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - تشارك الفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” بالحضور في فعاليات مهرجان ” سلا ” لأفلام المرأة في دورته ال 13 والمقام في دولة المغرب . حيث تشارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل . وهو ما تسبب في عدم مشاركتها في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019 . وأعربت دينا الشربيني عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان سلا قائلة : ” مبسوطة إني أنا في المغرب وفي مهرجان سلا خاصة وأنه يهتم بأفلام المرأة .. يارب أكون أد المسئولية اللي هما ادوهالي ” . Advertisements ومن المتوقع أن تعود دينا لحضور ما يتبقى من فعاليات مهرجان الجونة المستمر حتى يوم الجمعة 27 سبتمبر . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر السبب من وراء غياب ” دينا الشربيني ” عن حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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