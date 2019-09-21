كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” والذي تداولته عددا من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” لإبنتها الصغرى ” نور ” .
ولم تظهر إلهام الفضالة بمقطع الفيديو ولكنها اكتفت بالتعليق على إبنتها ” نور ” وهي تقوم بتغيير حفاض ابنة شقيقتها ” منى العتيبي ” .
وأشادت إلهام بإبنتها وما تقوم به وإنها لا تحتاج إلى تعلم أي أمر وإنها ستصبح أما ممتازة مع مرتبة الشرف .
ووجهت رسالة إلى نور ممازحة إياها قائلة : ” لا تنفسين عندي .. تنفسي في بيت راجلك ” .
وأعربت إلهام الفضالة عن سعادتها وفخرها بكونها أم البنات وقالت : البنات سكر نبات .. الله يحفظكم ويحرسكم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام الفضالة لابنتها الصغرى : ” لا تنفسين عندي .. تنفسي في بيت راجلك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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