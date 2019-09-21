راغب علامة: أنا مواطن لبناني.. ولكن مصر بلدي

متابعة بتجـــــــــــرد: في ظلّ الأحداث السياسية المتوتّرة التي تشهدها مصر خلال الأيام الأخيرة، عبّر السوبر ستار راغب علامة عن دعمه الكامل لمصر وشعبها ورئيسها عبد الفتاح السيسي وحكومتها.

ونشر الفيديو القصير المرفق عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه داخل سيارته وهو يقول: “أنا راغب علامة أنا مواطن لبناني عربي، ولكن أعتبر مصر بلدي. أنا أدعم مصر، رئيساً، حكومة وشعباً وربنا حاميها بإذن الله”.

وحقّق هذا الفيديو انتشاراً واسعاً وتفاعلاً إيجابياً كبيراً من قبل عدد كبير من المتابعين والروّاد.