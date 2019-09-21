ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان الجونة

متابعة بتجـــــــــــرد: تألقت النجمة المصرية ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، بعدما ظهرت بإطلالة لافتة وخاطفة كعادتها. واختارت فستانًا طويلًا من اللون الأخضر وأسدلت شعرها الطويل. وتلقّت تعليقات إيجابية كثيرة من متابعيها. وتجدون إطلالتها في المهرجان الذي بدأت فعالياته في 19 أيلول الجاري، عبر الصورتين المرفقتين.

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