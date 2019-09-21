بلجيكا تحافظ على صدارة الـ FIFA

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متابعة بتجـــــــــــرد: حافظت بلجيكا على المركز الأول في تصنيف ال FIFA أمام جارتها فرنسا في المركز الثاني،بينما تراجع منتخب البرازيل الى المركز الثالث أمام منتخب إنكلترا في المركز الرابع ومنتخب البرتغال في المركز الخامس.
ويبتعد المنتخب الايطالي عن فِرق الصدارة في المركز الخامس عشر أمام المنتخب الالماني في المركز السادس عشر.
عربيًا يحل المنتخب التونسي في الطليعة في المركز 29 أمام الجزائر في المركز 38 والمغرب في المركز 39 ومصر في المركز 49.
وفي ما يلي، تصنيف الفرق العشرة الأُوَل .
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