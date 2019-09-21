بالصورة- هنا الزاهد تدخل المستشفى بعد أيام من زواجها

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Sep 21, 2019
بعد أقل من اسبوعين على احتفال الممثلين احمد فهمي وهنا الزاهد بزواجهما بحضور عديد كبير من الفنانين والاصدقاء.
تعرضت “هنا” لوعكة صحية مفاجئة أُدخلت على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ونشر أحمد فهمي على حسابه على انستغرام صورة لـ “هنا” وهي ترقد في المستشفى، معلناً من خلالها ان زوجته تعرضت لوعكة صحية اثناء تواجدهما خارج مصر لتمضية شهر عسلهما، وذهبا الى الطبيب مرتين إلا ان في المرة الثالثة تم ادخال هنا الى المستشفى نظراً لسوء حالتها. ثم قام أحمد بحذف “البوست” عن حسابه لاحقاً.
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