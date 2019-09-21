نقْلُ هنا الزاهد إلى المستشفى في شهر العسل.. وأحمد فهمي: "الحياة مش ناقصة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من الجدل أثارها الفنان المصري أحمد فهمي بعدما نشر صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من داخل أحد المستشفيات خارج مصر، وذلك بعد أيام من زفافهما.

وأكد فهمي أن الزاهد ترددت على المستشفى 3 مرات خلال يومين بعدما ساءت حالتها الصحية ما استدعى حجزها بالمستشفى، ولم يوضح فهمي أن الزاهد تشكو من أي عارض صحي، وألمح إلى أن سبب الوعكة هو الحسد.

ونشر فهمي صورة للزاهد من سرير المستشفى وأرفقها بتعليق عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "عمة أنا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى وبقالى شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش.. بس احنا برا مصر انا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا".

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وطالب الفنان المصري بعض الفنانين بالتوقف عن الخوض في حياتهما الشخصية خاصة خلال اللقاءات الإعلامية، وتابع بقوله: "بجد فى ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة ان فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسءلوش اى حد من الزملا عن الجائزة اللى واخدها لا بيسالوهم عننا و عن الفرح و عن تدخلي فى شغل هنا و الغريب ان فى بعض الزملاء خاضو فى حياتنا الشخصية .. بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها و ربنا يديمكو نعمة .. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة.. احنا فى شهر العسل و بايتين اهو فى المستشفى".

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما مساء الأربعاء الـ 11 من سبتمبر في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والإعلام.