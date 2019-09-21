حلا الترك تحتفل بفوزها بجائزة "نيكلوديون للأطفال" في أبوظبي

احتفلت الفنانة الشابة حلا الترك بحصولها على جائزة "نيكلوديون للأطفال " والتي نظمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

نشرت الفنانة حلا الترك مجموعة صور لها بعد تتويجها بجائزة "نيكلوديون للأطفال" كنجمة مفضلة للأطفال، وذلك عبر حسابها على "انستغرام" من خلال خاصية "الأستوري "، حيث نشرت حلا صورة لها وهي تقبل الجائزة وعلقت عليها قائلة :" الحمد لله" وشكرت الفنانة الشابه القائمين على جوائز "نيكلوديون" للأطفال وترشيحها لها.

من جانبه قام المنتج محمد الترك والد حلا بتقديم التهنئة لابنته حيث نشر عبر حسابه على "انستغرام" صورة لها وعلق عليها:" ألف مبروك أميرتي حلا الترك".

خلال تواجدها في فعاليات توزيع جوائز"نيكلوديون للأطفال" قدمت حلا في أحد اللقاءات مقطعا من أغنيتها الشهيرة " بابا نزل معاشه" والتي اشتهرت بها، وقد حققت تلك الأغنية منذ طرحها على "يوتيوب" ملايين المشاهدات حتى وصلت إلى 141 مليون مشاهدة.

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وتعيش الآن حلا الترك في منزل والدها محمد الترك حيث فضلت أن تترك والدتها منى السابر بعدما بلغت السن القانوني الذي يسمح لها بإختيار المكان الذي تعيش فيه.

جوائز اختيار أطفال "نيكولوديون" تقدم للنجوم والشخصيات التي تفضلها الأطفال في مجالات السينما والموسيقي والرياضة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، ويستطيع الأطفال أن يختاروا الشخصيات والنجوم الذين يفضلونهم عبر التصويت الإلكتروني، وتم تسليم جوائز اختيار أطفال نيكلوديون اليوم 20 سبتمبر.

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