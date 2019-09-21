نادين نجيم تُحضر لمشروع جديد وتُثير الاستغراب بعد غيابها عن مهرجان الجونة

بيروت - لايف ستايل
في الوقت الذي استغرب فيه بعضُ جمهور الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، غيابها عن مهرجان الجونة السينمائي، رابطين غيابها بأنها تعاني من أزمةٍ بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المهندس هادي أسمر، نشرت نادين مجموعةً من الصور لها عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، أثناء احتفالها مع إحدى شركات المكياج العالمية.
وظهرت نجيم المتواجدة في باريس حاليًا في الصور سعيدةً بمناسبةِ تحضيرها لمشروعٍ جديد يجمعها بـ"ميك أب فور إيفر"، معلقةً على الصور بأنّها متحمسة جدًا للإعلان عنه خصوصًا وأنها بدأت التحضير له منذ سنتين.
واختارت نادين الظهور بفستانٍ فضيٍ قصير بأكمام طويلة وفتحة عند منطقة الصدر أظهر رشاقتها المعهودة، بينما تركت شعرها ينسدل على كتفيها.
وعلى صعيدٍ آخر أفادت بعض التقارير الصحفية بأنَّ نادين اعتذرت من القائمين على معرض الشرق الأوسط للأزياء في دبي عن الحضور، إذْ كانت ستحلّ ضيفة شرف عليه في شهر أكتوبر المقبل دون أن تُعلن سبب اعتذراها عن الحضور، فيما تستعدُّ لتصوير مسلسلها الجديد الذي يجمعها مع الممثل السوري قصي خولي في نهاية هذا العام، ليكون جاهزًا للعرض في رمضان 2020.
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