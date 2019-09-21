ياسمين صبري تلتقي الناشط يعقوب بوشهري للمرة الأولى بعد شائعات زواجهما

التقت الفنانة المصرية ياسمين صبري بالناشط الكويتي يعقوب بوشهري لأول مرة وعن طريق الصدفة، وذلك بعد شائعات لاحقتهما في وقت سابق عن زواجهما، وأبدت سعادةً كبيرةً بلقائها يعقوب بوشهري، مؤكدةً أنها من رأته أولًا ونادت عليه ثم رحّبت به على طريقتها، حسبما أظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودار بين ياسمين صبري ويعقوب بوشهري حديث خلال لقائهما فقال "بوشهري: "هتشوفون أقوى شيء بالكرة الأرضية"، فواصلت ياسمين صبري: "أنا مش مصدقة إن أنا شوفته والله ‏قولت له بوشهري إيه اللي جابك هنا".

وأضافت ياسمين صبري: "إنت منورنا في مصر وشوفته كده معدي قولت له تعالى رايح فين"، ثم ‏مازحته قائلةً: "أتاريه ناطط السور".‏

وعقّب يعقوب بوشهري على نطق ياسمين صبري لاسمه فقال: "لقيتها بتقول بوشهري، مكنتش واثق في بوشهري دي"، فردت ياسمين صبري: "مش هو بوشهري هما كلهم صعبين".

وفي مقطع فيديو آخر تم تداوله سَخِر فيه يعقوب بوشهري من طريقة نطق ياسمين صبري لاسمه.

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يُذكر أن بعض الشائعات لاحقت ياسمين صبري ويعقوب بوشهري بشأن زواجهما وكانت أسباب الشائعات بعد أن صور يعقوب فيديو يجمعه مع ياسمين صبري وهما في أحد محلات المجوهرات العالمية ويشتريان سويًا منها.

ونفى يعقوب بوشهري في فيديو تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي صرّح فيه أن كل ما يربطهما سويًا هو العمل الذي انتهى ‏بمجرد الانتهاء من تصوير إعلان لصالح إحدى ماركات المجوهرات العالمية.‏

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