ناصيف زيتون يُبكي زوجة شقيقه بغنائه في حفل زفافهما

في حفلٍ ملكي أُقيم في العاصمة السورية دمشق ليل أمس، احتفل النجم السوري ناصيف زيتون بزواج شقيقه أنس وعروسه زينة منصور، إذ خطف ناصيف الأنظار بإطلالةٍ بالأبيض والأسود، حيث ظهرت علامات التأثر على ناصيف وهو يقف إلى جانب شقيقه الأصغر في العديد من الصور والفيديوهات التي انتشرت من الحفل، في هذا اليوم السعيد في حياته وحياة شقيقه اللذين تربطهما سويًا علاقة وطيدة جدًا.

وفي الصور المنتشرة من حفل الزفاف ومن جلسة التصوير التي خضع لها ناصيف برفقة العروسين وأفراد العائلة، ظهرت العروس بفستانٍ زفاف أبيض طويل وبدت جميلة للغاية بينما اختار العريس وإشبينه بدلةً تتكوّن من جاكيتٍ باللون الأبيض وبنطلونٍ أسود، فيما تميّزت إشبينة العروس بإطلالة فخمة باللون البيج.

وقبل يومين حضر ناصيف حفل توديع العزوبية لشقيقه مغازلاً إياهُ وعروسه بمجموعةٍ من المواويل التي أداها على الطريقة البعلبكية وهو يردد: ""مسّيك بالخير يللي ما حدا مسّاك... عشرة قديمة ومتخاوي أنا ويّاك"، مما جعل العروس تبكي متأثرةً بغناء ناصيف لشقيقه.

كما انتشرت له فيديوهاتٍ وهو يرقص مع العروسين على أنغام أغنيته "أنا معك"، وفي الفيديو يشد شقيقه أنس من يده عند مقطعٍ يقول: " بالحب مافي لعب".

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ويُشار إلى أنَّ زيتون أطلق منذ فترةٍ آخر أعماله الفنية وهي أغنية "فارقوني" والتي جاءت باللون العراقي ولاقت نجاحًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا في منصة يوتيوب بعدد المشاهدات الكبير خلال وقتٍ قصير

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