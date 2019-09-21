شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحيى حفلا غنائيا فى الأردن نهاية أكتوبر المقبل.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم اللبنانى وائل كفورى حفلاً غنائيًا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أربدا في الأردن، يوم الخميس 31 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة.

كان النجم اللبنانى وائل كفورى قد احتفل الأحد الماضى بعيد ميلاده فى حفل عائلى، شاركه فيه عدد كبير من النجوم العرب والمشاهير بالإضافة إلى الأهل والأقارب من أبرزهم المطرب ملحم زين والمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، والفنانة سيرين عبد النور والإعلامي نيشان وجيسيكا عازار وباسكال مشعلانى وغيرهم ممن حرصوا على مشاركته تلك المناسبة.

فى سياق آخر، طرح كفورى أغنيته الجديدة "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" يوم 19 يونيو الماضى، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

يذكر أن النجم اللبنانى أحيا مؤخرًا حفلاً ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.