شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم Joker يؤكد عدم وجود جزء ثانٍ من العمل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المخرج تود فيلبس مخرج الفيلم المنتظر Joker عن حقيقة وجود جزء ثانٍ من العمل المقرر طرحه يوم 4 أكتوبر المقبل في دور العرض العالمية وداخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فيلبس: "ليس لدينا خطط لـ جزء ثانٍ، ولكنى سأفعل أي شيء يريده خواكين فينيكس، لكن الفيلم لم يتم إعداده ليكون له جزء ثانٍ، وكانت خطتنا أن نعمل على فيلم واحد فقط".

وأضاف: "شيء واحد سأقوله مجددًا سأفعل أي شيء مع خواكين فينيكس، لا يوجد ممثل أو شخص مثله، وبالتالي فأنه إذا قررت الشركة المنتجة Warner Bros وطالب الجمهور بـ جزء ثانٍ، فأننا سويا سنقوم بعمل فيلم رائع"، حسبما نشر موقع " indiewire ".

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم مابين 70 إلى 95 مليون دولار في أول أسبوع عرض له بحسب تأكيد خبراء السينما فى هوليود، وحصل فيلم الـ Joker على تصنيف بـ موقع IMDb 9.7 / 10، متقدماً عل فيلم The Dark Knight (9.0 / 10) ، وفيلم Endgame (8.5 / 10) وفيلم Infinity War (8.4 / 10).

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وسيضم الفيلم الجديد عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولارأمريكى.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.