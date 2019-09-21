بالصور- جنيفر لوبيز مفاجأة عرض فيرساتشي، لن تصدقوا ماذا فعلت

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Sep 21, 2019
تصدرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز العناوين بعد ان سرقت الاضواء في اسبوع الموضة في ميلانو وتحديداً في عرض أزياء فيرساتشي.
وأذهلت المغنية الاميركية، البالغة من العمر 50 عاماً، الحضور بعد ان اعتلت بشكل مفاجئ منصة عرض الأزياء، مرتدية فستان “فيرساتشي” المثير، الذي سبق وارتدته في عام 2000 في حفل “الغرامي” وتمايلت بجسدها الممشوق متحدية التقدم في السن.
انضمت جنيفر لوبيز الى باقة من أكثر العارضات شهرة حول العالم وهن كيندال جينر، كايا جربر، بيلا وجيجي حديد وإيرينا شايك وغيرهن.
تم عرض الفستان من جديد هذا الموسم للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لظهور اللباس الأصلي على منصة فيرساتشي. ثم انضمت المصممة دوناتيلا فيرساتشي الى المنصة برفقة جنيفر لوبيز التي استطاعت ان تسرق الأنظار وتكون محور جذب واهتمام الملايين حول العالم.
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