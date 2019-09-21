بالصور- جنيفر لوبيز مفاجأة عرض فيرساتشي، لن تصدقوا ماذا فعلت

تصدرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز العناوين بعد ان سرقت الاضواء في اسبوع الموضة في ميلانو وتحديداً في عرض أزياء فيرساتشي.

Advertisements

وأذهلت المغنية الاميركية، البالغة من العمر 50 عاماً، الحضور بعد ان اعتلت بشكل مفاجئ منصة عرض الأزياء، مرتدية فستان “فيرساتشي” المثير، الذي سبق وارتدته في عام 2000 في حفل “الغرامي” وتمايلت بجسدها الممشوق متحدية التقدم في السن.

انضمت جنيفر لوبيز الى باقة من أكثر العارضات شهرة حول العالم وهن كيندال جينر، كايا جربر، بيلا وجيجي حديد وإيرينا شايك وغيرهن.

تم عرض الفستان من جديد هذا الموسم للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لظهور اللباس الأصلي على منصة فيرساتشي. ثم انضمت المصممة دوناتيلا فيرساتشي الى المنصة برفقة جنيفر لوبيز التي استطاعت ان تسرق الأنظار وتكون محور جذب واهتمام الملايين حول العالم.