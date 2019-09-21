شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام شارلين يى للموسم الثالث من Good Girls والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة NBC عن انضمام الممثلة شارلين يى إلى الموسم الثالث من مسلسل Good Girls، وتلعب "يى"، ضمن أحداث العمل دور "Lucy وهى فنانة ذات مهارات اجتماعية معتدلة، ويتعامل معها ثلاثة أشخاص لمساعدتهم في مشروعهم الإجرامى.

ولم تعلن شبكة NBC عن موعد العرض الأول للموسم الثالث، لكن من المرجح أن يكون بداية العرض أوائل عام 2020.

كانت شبكة NBC قد أعلنت عن تجديد مسلسل Good Girls لموسم ثالث، وكان قد تم بث النصف الأول من حلقات الموسم الثاني يوم الأحد 14 أبريل الماضى، ومن ثم عرضت باقى حلقات الموسم الثانى في 21 أبرسل لينتهى عرض العمل يوم 26 مايو الماضى.

Advertisements

المسلسل من بطولة كريستينا هندريكس ، وريتا ، وماي ويتمان، وماثيو ليلارد، ورينو ويلسون، وماني مونتانا، وليديا جيويت، وإزي ستانانارد.

ويركز المسلسل التلفزيوني على ثلاث أمهات من الضواحي يكافحن من أجل الحصول على شيء ما، وبعد سلسلة من النكسات، يستطيعون العمل في سوبر ماركت Fine & Frugal المحلي، لكن تجد هؤلاء "الفتيات الصغيرات" أنفسهن بمجموعة من الخيارات السيئة، وفي الموسم الثاني، يتعين على هؤلاء النساء التعامل مع تداعيات الجريمة التي تحيط بهن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".