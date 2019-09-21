بينها "لما بنتولد".. عروض وفعاليات اليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: تبدأ فعاليات اليوم الثاني للدورة الثالثة من مهرجان الجونة، صباح اليوم السبت، بعرض مجموعة من الأفلام المشاركة. ونستعرض لكم بالمواعيد عروض اليوم الثاني: 10:30 صباحًا محاضرة لساندرا شولبيرغ بعنوان الترميم والحفاظ على الأفلام كل شيء قديم يعود جديدا ويديرها جاي ويسبرج بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 11:30 صباحًا يعرض فيلم "أخوات السلاح" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 11:45 صباحًا يعرض فيلم "جلد الأيل" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 12:15 ظهرًا يعرض فيلم "البؤساء" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 12:30 ظهرًا يعرض فيلم "ذات مرة في تروبشفسك" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، ومائدة حوار بعنوان سينما من أجل الإنسانية أصوات اللاجئين في السينما يديرها رانيلد إيك بقاعة 31-32 بالجامعة الألمانية. 1:30 ظهرًا يعرض فيلم "علو الموج" بسينما جراند بالغردقة. 2:15 ظهرًا يعرض فيلم "ستموت في العشرين" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 2:30 ظهرًا يعرض فيلم "محطمة النظام" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 3:15 عصرًا يعرض فيلم " كونجو" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 3:45 عصرًا يعرض فيلم "محطة البرازيل" بسينما جراند بالغردقة. 4:00 عصرًا يعرض فيلم "وراء البحر الغاضب" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 5:00 مساءً يعرض فيلم "عيد القربان" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. Advertisements 5:45 مساء السجادة الحمراء لصناع فيلم "جلد أمريكي" بمسرح المارينا. 6:00 مساءً يعرض فيلم" كابل"، مدينة في الريح بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 6:15 مساء يعرض فيلم "محصن" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 6:30 مساء يعرض فيلم "جلد الأيل" بسينما جراند الغردقة. 6:45 مساءً يعرض فيلم "جلد أمريكي" بمسرح المارينا. كما يعرض فيلم "أغنية بلا عنوان" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 7:45 مساءً يعرض فيلم "المرأة الباكية" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 8:30 مساءً يعرض فيلم "قبلات مسروقة" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 9:00 مساءً يعرض فيلم "أمة الطفل الواحد" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 9:15 مساءً يعرض فيلم "الأب" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 9:30 مساءً السجادة الحمراء لفيلم "لما بنتولد" بمسرح المارينا. يعرض فيلم "أغنية بلا عنوان" بسينما جراند الغردقة. 10:30 مساءً يعرض فيلم "لما بنتولد" بمسرح المارينا. وكان حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أقيم أول أمس الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى بعض النجوم العالميين بينهم الفنان من أصل مصري مينا مسعود. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بينها "لما بنتولد".. عروض وفعاليات اليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.