صور| تكريم لبنى عبدالعزيز وحلمي بكر ووليد يوسف ضيوف "هارموني 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أقام مهرجان" هارموني" برئاسة الإعلامية عبير حلمي في موسمه الثاني داخل الكنيسة الكاتدرائية احتفالية كبيرة مساء أمس.

وكُرمت النجمة الكبيرة لبنى عبدالعزيز والموسيقار الكبير حلمي بكر والكاتب والسيناريست وليد يوسف، والفنان هاني محروس، والمخرج أحمد خضر، والمخرج نبيل الجوهري، والفنان عاصم سامي، والفنان ماهر لبيب، وبعض الشخصيات السياسية.

"هارموني" مهرجان فني ثقافي للمواهب الصوتية على مستوى مصر والوطن العربي متخصص في مجال الترانيم والألحان القبطية باختيار لجان متخصصة في مجال الموسيقي والألحان، وشارك في مسابقة المهرجان 260 فرد صوليست و13 كورالا، وتم تصفيتهم إلى أفضل 10 وعرض أصواتهم على جميع الضيوف، لاختيار الأفضل.