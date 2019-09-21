​جلسة تصوير لهند رضا مع كلبها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة والإعلامية هند رضا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور لها من أحدث جلسة تصوير لها مع كلها. وظهرت هند في الشارعغ بملابس كاجوال مع كلها، وعلقت على الصورة: " My Lo2Lo2"، ونالت الصورة إعجاب محبي ومتابعي هند. يُذكر أن هند رضا إعلامية و ممثلة مصرية. اشتهرت كمذيعة بعد فوزها في مسابقة المذيعين في إذاعة نجوم إف إم 2009، وقدمت في التليفزيون برنامج إزاي الصحة على قناة النهار، حيث استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق شعبية كبيرة ببرنامج "عيشها بشكل تاني" مع كريم الحميدي، وشاركت في بطولة مسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان.

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