شكرا لقرائتكم خبر عن "يا ترى".. أحدث أغانى فضل شاكر المقرر طرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني فضل شاكر لطرح أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "يا ترى"، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب، ومن المقرر أن يتم طرحها الأسبوع المقبل على "يوتيوب"، بعد انتهاء عمليات المكساج والماستر.

كان المطرب فضل شاكر قد طرح أغنية أخرى بعنوان "حبيتك"، عبر قناته على موقع الفيديوهات" يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان على أباظة، وتوزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة"، والتى قام بطرحها نهاية العام الماضى.

يذكر أن أغنية "مع السلامة" هى آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، والتى تم طرحها فى ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع على أباظة، وحققت نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 3.5 مليون مشاهدة.