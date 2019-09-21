تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الشبكة الأمريكية نتفليكس، الموسم الخامس من مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders يوم 4 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء عرضه على شبكة إذاعة BBC الإنجليزية.
ومن المقرر ان تعرض الحلقة الأخيرة يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، والتى ستأتى بعنوان Mr. Jones وستكون أطول حلقة فى الموسم وستبلغ مدتها 65 دقيقة المقبل عبر شبكة إذاعة BBC الإنجليزية الساعة 9 مساءً.
ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضًا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبى منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.
وفى سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".
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