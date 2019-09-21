شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم El Camino: A Breaking Bad Movie بعدد محدود من دور العرض 11 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتم طرح فيلم El Camino: A Breaking Bad Movie المشتق من مسلسل Breaking Bad ، في عدد محدود من دور العرض حول العالم، بالتزامن مع عرضه على شبكة نيتفلكس.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم على خدمة البث نيتفلكس يوم 11 أكتوبرالمقبل، بينما سيتم عرضه في دور العرض السينمائية في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل في 68 مدينة، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وألبوكويرك، نيو مكسيكو حيث تم تصوير الفيلم فى هذه الولايات، كما أنه من المفترض أن يعرض الفيلم على شبكة AMC بداية العام المقبل.

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كشفت التقارير عن فيلم El Camino، أن آرون بول سيعيد أداء دور جيسي بينكمان وينتقل إلى حيث توقفت الحلقة الأخيرة من المسلسل مع قيادة Pinkman بعيدًا، نبا إلى مع والتر وايت الذى يؤدى دوره بريان كرانستون، والذى سيحرره من العمل فى meth lab حيث تم إجباره على العمل من قبل عصابة منافسة.، حسبما نشر موقع " rollingstone .

وكانت قد فازت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية فى السباق الذى خاضته مع شبكة amc الأمريكية فى الاستحواذ على عرض الفيلم الجديد بشكل حصرى فى أكتوبر المقبل.

وفى سياق متصل يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.