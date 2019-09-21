"البقاء لله.. ملاك في الجنة".. فنانون ينعون الطفل الزملكاوي "آدهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تفاعل نجوم الفن، مع الطفل الزملكاوي، أدهم الكيكي، الذي تُوفي خلال حادث سير تعرض له هو ووالده خلال قدومهما من دمياط لملعب برج العرب لمساندة فريقه الزمالك في مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3- 2، وتتويجه بطلا لكأس السوبر المصري.
نرصد لكم في التقرير التالي أبرز تعليقات نجوم الفن:
أحمد صلاح حسني
نعى الفنان أحمد صلاح حسني، الطفل أدهم، شهيد مباراة قمة السوبر المصري، عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "البقاء لله" .
مي كساب
نعت الفنانة مي كساب، الطفل الزملكاوي الشهيد، عبر حسابها على"تويتر" قائلة: "يا حبييي، ملاك في الجنة، ربنا يصبر قلب أمك وأبوك".
نبيل الحلفاوي
ونعى الفنان نبيل الحلفاوي، الطفل عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "الله يرحمه.. خالص العزاء لأسرته، ودعواتنا بأن يلهمهم الله الصبر والسكينة".
كريم فهمي
نعى الفنان كريم فهمي، الطفل الزملكاوي، عبر حسابه على"إنستجرام" قائلاً: "الله يرحمه، ويحسن إليه".
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