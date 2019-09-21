هيدي كرم في المنزل ودوللي شاهين بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد– محمد مجدي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة: مكسيم خليل نشر الفنان مكسيم خليل صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر بملابس كاجوال وتقنية الأبيض وأسود. مي سليم نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها برفقة ابنتها لي لي. سمية الطربلسي نشرت الفنانة سمية الطربلسي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة على طريقة "سيلفي"، نالت إعجاب متابعيها. نادين نسيب نجيم نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة. نيللي مقدسي Advertisements نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت وهي تقود سيارتها. دنيا بطمة نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة وهي تنظر من شباك الطائرة. يارا نشرت الفنانة يارا صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تقف وسط الأشجار ومرتدية نظارة شمس. هيدي كرم نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بسيطة وهي تجلس في منزلها. دوللي شاهين نشرت الفنانة دوللي شاهين صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أبيض قصير. أحمد عز نشر الفنان أحمد عز صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر بملابس كاجوال ونظارة شمس.

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