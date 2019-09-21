إلين سليمان تلفت الأنظار في حفل إطلاق منتجات ريهانا

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: لفتت المدونة السعودية إلين سليمان الأنظار إلى جانب النجمة العالمية ريهانا خلال حفل إطلاق منتجات علامتها التجارية Fenty Beauty في كوريا الجنوبية.
ولقد تميّزت المدونة بحضورها لكونها الوحيدة من المنطقة العربية وسط عدد كبير من الشغوفين بعالم الموضة والجمال وبينهم أشهر المؤثرين والمدونيين على مواقع التواصل الإجتماعي من جميع أنحاء العالم.
ألين التي يتابعها مليون ونصف عبر صفحتها على "إنستغرام"، تُعتبّر من أشهر مدوني الأزياء في العالم العربي. وهي من عائلة المواهب التي تتولى إدارتها شركة هيومانجمت. وسبق وجمع بينها وبين Fenty Beauty أعمالاً مشتركة. علماً أنها تشارك متابعيها بأبرز صيحات الأزياء والجمال والموضة العالمية وتقدم لهم النصائح في مختلف المجالات.
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