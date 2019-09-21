شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مهران: الكمال غاية صعبة المنال وقدمنا للحركة المسرحية ما يجعلها تتطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي إنه في آخر دورة له كرئيس للمهرجان يتمني أن يكون قد حقق ما يطمح إليه، "فقد قدمنا للحركة المسرحية دافعا للتقدم والتطور من خلال العروض والورش والمحاضرات العلمية واللقاءات والمناقشات والاحتكاك".

وأضاف : نحن جميعا مدركون أن الكمال غاية صعبة المنال في أي عمل إبداعي ولكننا نظل نسعى له بكل قوانا ولن نصل إليه إلا بتكاتف كل المسرحيين وبملاحظاتهم واقتراحاتهم .

وأوجه شكري في آخر دورة لي بالمهرجان لجميع قطاعات وزارة الثقافة لصدق تعاونها ومشاركتها المثمرة وشكرا آخر لكل المتطوعين في تلك الدورة الذين كانوا مثمرين في كل عمل قدموه.

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جدير بالذكر أن هذه الدورة شهدت مشاركة 22 عرض مسرحي لمجموعة من الدول العربية والأجنبية، حلت الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف المهرجان، إلى جانب انعقاد عدد كبير من الورش الفنية والمحاضرات العملية والندوات العلمية بعنوان المسرح الأفريقي المعاصر بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.