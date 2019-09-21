شاهد.. لاميتا فرنجية ترقص مع ابنها في بانيو الحمام!

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 02:56 صباحاً - تعيش الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية برفقة ابنها الوحيد “جاستن” ولا تتردد في نشر صورهما معاً عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشرت لاميتا فرنجية مؤخرا فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تستحم برفقة ابنها، ولا يرتديان أي ملابس.

وظهر جاستين في حضن والدته بينما كانا يرقصان على انغام الاغنية الشهيرة “Baby Shark”.

وكانت لاميتا فرنجية قد احتفلت بعيد ميلاد ابنها “جاستن” الذي أتم عامه الثالث، بأجواء مبهجة على البحر، بحضور عدد من أصدقائها المقربين وأسرتها.