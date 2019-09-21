كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 02:56 صباحاً - تعيش الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية برفقة ابنها الوحيد “جاستن” ولا تتردد في نشر صورهما معاً عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد نشرت لاميتا فرنجية مؤخرا فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تستحم برفقة ابنها، ولا يرتديان أي ملابس.
وظهر جاستين في حضن والدته بينما كانا يرقصان على انغام الاغنية الشهيرة “Baby Shark”.
وكانت لاميتا فرنجية قد احتفلت بعيد ميلاد ابنها “جاستن” الذي أتم عامه الثالث، بأجواء مبهجة على البحر، بحضور عدد من أصدقائها المقربين وأسرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لاميتا فرنجية ترقص مع ابنها في بانيو الحمام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.