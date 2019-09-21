مصر.. متظاهرون يمزقون لافتة مؤيدة للسيسي بدمياط!

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 02:56 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد إقدام متظاهرين على تمزيق لافتة مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كتب عليها “نحن معاك يا سيسي من أجل مصر”.

يأتي ذلك بعد دعوة المقاول والفنان محمد علي إلى التظاهر بعد سلسلة فيديوهات اتهم فيها مسؤولين مصريين، بينهم السيسي بالفساد، الأمر الذي استدعى ردا غير مباشر من السلطات.