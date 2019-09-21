كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 02:56 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد إقدام متظاهرين على تمزيق لافتة مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كتب عليها “نحن معاك يا سيسي من أجل مصر”.
يأتي ذلك بعد دعوة المقاول والفنان محمد علي إلى التظاهر بعد سلسلة فيديوهات اتهم فيها مسؤولين مصريين، بينهم السيسي بالفساد، الأمر الذي استدعى ردا غير مباشر من السلطات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. متظاهرون يمزقون لافتة مؤيدة للسيسي بدمياط! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.