أحمد فلوكس يحير جمهورها بصورة لوالدته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد فلوكس جمهوره في صورة نادرة لوالدته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

أحمد فلوكس علق على الصورة التي نشرها، وكتب: «وحشتيني يا أمي»، ولكنه أثار حيرة جمهوره، حيث ظهرت في الصور 3 سيدات، ولم يحدد الفنان أي منهن والدته.

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البعض توقع ان تكون والدته هي التي على اليمين، وزادت التخمينات، بينما قال البعض الآخر إن الصور لسيدة واحدة.

الفنان المصري حقق نجاحا كبيرا بعد مشاركته الأخيرة في فيلم «الممر»، مع أحمد عز، أحمد صلاح حسني، وشريف منير وهند صبري، أحمد فراج، أحمد رزق.

الفيلم يعد ملحمة حربية، حيث يتحدث عن الفترة التي مر بها الضباط في الجيش والجنود بعد هزيمة يونيو عام 1967.

وانفصل أحمد فلوكس مؤخرا عن زوجته الفنانة هنا شيحة، وذلك بعد فترة زواج قصيرة، وقصة حب بينهما، ولكن بعد خلافات بين الطرفين فضل كل منهما الانفصال، وأكدت هنا أنها مازالت تكن كل الحب والتقدير لفلوكس، وأنه يعتب صديق مقرب لها.