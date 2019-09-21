أول تعليق لكارول سماحة بعد التنمر عليها بسبب التجاعيد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لتنمر شديد بعد نشرها صورة لإطلالة حديثة لها بدون ماكياج، وقد ظهرت في الصورة بتجاعيد تملئ وجهها أثارت العديد من تساؤلات متابعيها حول سر ظهور علامات التقدم في السن عليها بهذا الشكل.

ورغم الانتقادات إلا أن الكثير من محبي كارول سماحة بالإضافة لزملائها الفنانين والإعلاميين، دافعوا عنها مؤكدين أنها على طبيعتها وأنها تتمتع بالجمال مهما كانت.

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وفي أول تعليق لكارول على هذه الضجة، وجهت الشكر لكل من دافع عنها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “بتشكر كل الاصحاب الاصدقاء و الاعلاميين على تعليقاتكن ومحبتكن !”.

وأكدت أن الموضوع لم يزعجها وأنه أخذ أكثر من حجمه، بقولها: “الموضوع أخد أكتر من حجمو وبصراحة مش حرزان أبدا ولا بيستاهل هالضجة ولا حتى زعجني! اأي شخص منا بدو يتواجد على السوشل ميديا لازم يتوقع أي شي! خلينا بالاهم... بحبكن”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كارول سماحة لمثل هذا الأمر الذي كانت ترد عليه بروح مرحة وردت في بعض المرات على سؤال أحد متابعيها والذي سألها عن عمرها لترد ساخرة بقولها: “أجمل عمر للمرأة هو سن الستين”.