رنا الأبيض ترد على تصريحات طليقها ضدها وتنشر وثيقة الطلاق.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة السورية رنا الأبيض، منذ أيام إقامتها دعوى تفريق ضد زوجها وائل دباس، وذلك بعد زواج دام لأكثر من 13 عامًا لارتباطه بفتاة أخرى تدعى شيرين عقاد، من خارج الوسط الفني.

رنا الأبيض، كشفت في تصريحات صحفية، أنها طوال فترة زواجها لم تستطع الإنجاب لمشاكل طبية عاني منها زوجها.

وأضافت، أنها خلال هذه الأعوام، كانت الزوجة الوفية والصابرة والمحافظة على راحة زوجها، لتفاجئ بأن زوجها ارتبط بغيرها بشكل سري.

ورد زوجها على تصريحاتها ضده، بأنه انفصل عنها قبل سنوات، وحين دخل بين خطيبته الجديدة لم يكن متزوجًا منها.

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الفنانة السورية وضعت حدًا لهذه الشائعات ونشرت صورة وثيقة الطلاق التي حصلت عليها بتاريخ 9 سبتمبر، وذلك بالتزامن مع إعلان خبر انفصالها.

يذكر أن لرنا الأبيض طفل يدعى “يوشع”، من زواجها الأول من رجل الأعمال عصام طوغلي.

وشاركت رنا الأبيض، في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “عطر الشام4” بشخصية “مطيعة ومسلسل “كونتاك” الكوميدي وكذلك مسلسل “حركات بنات”.

كما شاركت في مسلسل «ببساطة» أمام نزار أبو حجر، محمد حداقي، إنجي مراد، اندريه سكاف، رنا شميس، جيني إسبر، جمال العلي، أحمد الأحمد، باسم ياخور، والعمل من إخراج سيف الدين سبيعي.