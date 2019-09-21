بعد نجاح «انساي».. سعد لمجرد يطرح «يخليك للي».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح الفنان والمطرب المغربي سعد لمجرد مساء الأربعاء 18 سبتمبر، عبر قناته الرسمية على موقع ”اليوتوب“، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم ”يخليك للي“.

وحققت الأغنية التي جاءت بكلمات باللهجة المغربية، آلاف المشاهدات بعد ساعة على إطلاقها.

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وكانت أغنية لمجرد ”انساي“، والتي تعاون فيها مع النجم محمد رمضان، تخطت 144 مليون مشاهدة على ”اليوتيوب“.

وعلى جانب أخر، أطلق المطرب والنجم المغربي سعد المجرد، مؤخرا، تيزر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «نجيبك» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك في إطار حملة الترويج لها قبل طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة القادمة.