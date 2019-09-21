زينة بـ «كاش مايوه» في جلسة تصوير جديدة على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية زينة، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي أحمد كوتي، على أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

زينة، علقت على الصورة قائلة: “الرزق احيانا ممكن يبقي ضحكة حلوه من القلب ربنا يسعدنا كلنا يارب”.

واختارت زينة لإطلالتها في الجلسة “كاش مايوه”، باللون الأسود”، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها.

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من ناحية أخرى انتهت زينة مؤخرًا من تصوير مشاهدها بفيلم “الفلوس”، الذي يجمعها مع تامر حسني، ‏وهو من بطولة خالد الصاوي، و‏عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبدالمعطي ‏وإخراج ‏سعيد الماروق، ويُطرح في دور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل.

وكانت الفنانة زينة، قد أقامت دعوى جديدة ضد الفنان أحمد عز، طالبت فيها بزيادة مبلغ نفقة توأمها عزالدين وزين الدين أحمد عز.

و قدم معتز الدكر محامي «زينة» مذكرة تحتوى على تحريات عن أعمال الفنان أحمد عز، يتضمن أجره في فيلم «الممر»، وفيلم ولاد رزق ٢ واللذان حققا نجاحا كبيرا في دور العرض.