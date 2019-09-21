رامي جمال يدعم زوجته برسالة خاصة بعد رحيل والدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري رامي جمال، رسالة دعم خاصة لزوجته ناريمان، بعد رحيل والدها قبل أيام، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

رامي جمال، قال في رسالته: “ناريمان حبيبتي ومراتي وأجدع وأطيب قلب في الدنيا أنا عاوز اقولك أن اه عمو كان ضهرك وسندك بس هو ربنا كاتب ليه يقابله وهو واقف بين أيديه بيحج وصبرك ورضاكي بالابتلاء إيمان وفي ميزان حسناتك”.

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وأضاف: “اسمحيلي اقولك اني السند والضهر اسمحيلي اقولك اني محتاجك قويه علشان انتي كمان سند وضهر اتطمني واعملي لعمو اللي يخليه فخور بيكي وبتربيته لحد ما نقابله في الجنة بأمر الله اجمدي يا بطلة هي دي الدنيا صعبة بس بالقرب من ربنا وبالرضا صعبها بيهون”.

يذكر أن والد زوجة رامي جمال رحل عن عالمنا يوم 14 سبتمبر، ورغم حالة الحداد إلا أنه أعلن التزامه بتعاقداته الفنية ومنها حفله الفني بلبيا والمقرر إقامته يوم 20 سبتمبر.

رامي جمال أطلق مؤخرا أغنية «دايما بخير» عبر يوتيوب، والأغنية من ألحان خالد عز وكلمات محمد شرشر.